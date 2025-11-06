Le guide du passeur d'âmes

Un guide pour accompagner les âmes en toute sécurité, avec des conseils, des exercices et des protocoles accessibles à tous. Ce livre est un guide pour toute personne intéressée et interpellée par les mystères de la vie, de la mort et des manifestations de l'invisible. Il a une double vocation : Il éclaire , dans une première partie, tout lecteur sur le sens du voyage de l'âme et comment chacun, même sans être passeur d'âme, peut accompagner ses proches dans les grandes étapes du début et de la fin de vie. Dans une deuxième partie, il aide les personnes qui se sentent passeurs d'âme à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à démystifier, rassurer et offrir des clefs pratiques pour vivre leur rôle avec sérénité, surtout par rapport à l'aide aux âmes défuntes qui s'accrochent aux vivants. Les lignes de force principales sont les éclairages sur le sens de notre parcours de vie sur terre et des clefs pour accompagner nos proches. Les lecteurs y trouveront un apaisement, des réponses qui font sens à la vie, un savoir-faire et des outils pour mieux vivre sa spiritualité au quotidien.