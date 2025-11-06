Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le guide du passeur d'âmes

Véronique Batter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide pour accompagner les âmes en toute sécurité, avec des conseils, des exercices et des protocoles accessibles à tous. Ce livre est un guide pour toute personne intéressée et interpellée par les mystères de la vie, de la mort et des manifestations de l'invisible. Il a une double vocation : Il éclaire , dans une première partie, tout lecteur sur le sens du voyage de l'âme et comment chacun, même sans être passeur d'âme, peut accompagner ses proches dans les grandes étapes du début et de la fin de vie. Dans une deuxième partie, il aide les personnes qui se sentent passeurs d'âme à mieux comprendre ce qu'ils vivent et à démystifier, rassurer et offrir des clefs pratiques pour vivre leur rôle avec sérénité, surtout par rapport à l'aide aux âmes défuntes qui s'accrochent aux vivants. Les lignes de force principales sont les éclairages sur le sens de notre parcours de vie sur terre et des clefs pour accompagner nos proches. Les lecteurs y trouveront un apaisement, des réponses qui font sens à la vie, un savoir-faire et des outils pour mieux vivre sa spiritualité au quotidien.

Par Véronique Batter
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Véronique Batter

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Au-delà

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide du passeur d'âmes par Véronique Batter

Commenter ce livre

 

Le guide du passeur d'âmes

Véronique Batter

Paru le 06/11/2025

Le Courrier du Livre

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702930571
9782702930571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.