Filles du marais

Ce livre retrace la quête d'indépendance des femmes sous la Première Guerre mondiale et met en valeur des métiers et des Hommes oubliés de l'Histoire. Janvier 1916. La famille Drapeau est durement affectée : le fiancé d'Ombeline, l'aînée, est mobilisé pour partir au front, quant à Fernand, le patriarche, il est victime d'un grave accident à la ferme. Ombeline doit reprendre au pied levé le travail, aidée de sa mère et de ses deux plus jeunes soeurs. Très vite, la petite ferme manque de main d'oeuvre. La famille décide donc de louer leur petite chambre sous les combles à un employé de l'usine du village, pour une modique somme et quelques heures aux champs. Pawel, réfugié polonais, se présente un matin et vient troubler la paix et le coeur des filles Drapeau.