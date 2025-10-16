Inscription
Melle annee 68 - un amour au temps du lycee

Jean-Paul Bouchon

Melle, Lycée Desfontaines, septembre 1967. C'est la rentrée scolaire en Seconde pour Jean-Pierre Beauséant et ses copains mellois. Après quelques espérances qui tournent court, une année qui ressemble à toutes les précédentes : il ne s'y passe et ne s'y passera rien. Jusqu'au jour où une nouvelle arrive dans la classe... Jusqu'à ce jour de mai 68 où l'invraisemblable devient possible et le bonheur semble à portée de main... Ce roman, replonge ses lecteurs dans ces années lointaines où la télévision d'état ne comptait que deux chaînes, les filles portaient des blouses au Lycée, et les garçons de Seconde, après avoir abandonné les culottes courtes des années précédentes, devaient se borner à rêver en tous domaines à des lendemains meilleurs.

Par Jean-Paul Bouchon
Chez La Geste

Auteur

Jean-Paul Bouchon

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

Melle annee 68 - un amour au temps du lycee

Jean-Paul Bouchon

Paru le 04/09/2025

280 pages

La Geste

18,00 €

9791035329051
