Melle annee 68 - un amour au temps du lycee

Melle, Lycée Desfontaines, septembre 1967. C'est la rentrée scolaire en Seconde pour Jean-Pierre Beauséant et ses copains mellois. Après quelques espérances qui tournent court, une année qui ressemble à toutes les précédentes : il ne s'y passe et ne s'y passera rien. Jusqu'au jour où une nouvelle arrive dans la classe... Jusqu'à ce jour de mai 68 où l'invraisemblable devient possible et le bonheur semble à portée de main... Ce roman, replonge ses lecteurs dans ces années lointaines où la télévision d'état ne comptait que deux chaînes, les filles portaient des blouses au Lycée, et les garçons de Seconde, après avoir abandonné les culottes courtes des années précédentes, devaient se borner à rêver en tous domaines à des lendemains meilleurs.