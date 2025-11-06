Entre Georges Perec et son incontournable exégète, Bernard Magné, y aurait-il des connivences secrètes ? En cinquante fragments à la fois vifs, graves et sensibles, Corinne Dupuy, qui a partagé la vie du chercheur, propose le portrait croisé de deux fils souffrants. Depuis sa place de femme d'aujourd'hui et dans l'angle mort où l'a plongée la silencieuse relation entre les deux hommes, elle les observe, aussi puissants que fragiles, emmurant leurs douloureuses émotions dans le contrôle et la contrainte. Leurs vies mode d'emploi ?