Roman francophone

L'angle mort

Corinne Dupuy

ActuaLitté
Entre Georges Perec et son incontournable exégète, Bernard Magné, y aurait-il des connivences secrètes ? En cinquante fragments à la fois vifs, graves et sensibles, Corinne Dupuy, qui a partagé la vie du chercheur, propose le portrait croisé de deux fils souffrants. Depuis sa place de femme d'aujourd'hui et dans l'angle mort où l'a plongée la silencieuse relation entre les deux hommes, elle les observe, aussi puissants que fragiles, emmurant leurs douloureuses émotions dans le contrôle et la contrainte. Leurs vies mode d'emploi ?

Par Corinne Dupuy
Chez L'Oeil ébloui

|

Auteur

Corinne Dupuy

Editeur

L'Oeil ébloui

Genre

Littérature française

L'angle mort

Corinne Dupuy

Paru le 06/11/2025

53 pages

L'Oeil ébloui

12,00 €

ActuaLitté
9782490364480
