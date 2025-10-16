Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Meurtres sur la baie de l'aiguillon (coll. geste noir)

Yann Delbos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les nouvelles aventures du capitaine Louis Salic et de son adjoint Lucien les conduiront sur l'Ile de la Dive située sur la baie de l'Aiguillon sur Mer. Une découverte macabre les attend, pas des moindres : un squelette ! Pas n'importe lequel, celui d'un soldat de l'armée royale et catholique Leur mission principale : résoudre cette enquête, mais surtout dénouer une énigme cruciale afin de retrouver l'artéfact le plus puissant jamais existé, avant que les ténèbres ne s'abattent sur le monde. Cette enquête les entraînera à croiser le général Charette, Clémenceau, Mélusine et bien d'autres personnages mythiques et historiques, ainsi que des créatures légendaires de la Vendée.

Par Yann Delbos
Chez La Geste

|

Auteur

Yann Delbos

Editeur

La Geste

Genre

Pays de la Loire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Meurtres sur la baie de l'aiguillon (coll. geste noir) par Yann Delbos

Commenter ce livre

 

Meurtres sur la baie de l'aiguillon (coll. geste noir)

Yann Delbos

Paru le 04/09/2025

264 pages

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035328894
9791035328894
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.