Meurtres sur la baie de l'aiguillon (coll. geste noir)

Les nouvelles aventures du capitaine Louis Salic et de son adjoint Lucien les conduiront sur l'Ile de la Dive située sur la baie de l'Aiguillon sur Mer. Une découverte macabre les attend, pas des moindres : un squelette ! Pas n'importe lequel, celui d'un soldat de l'armée royale et catholique Leur mission principale : résoudre cette enquête, mais surtout dénouer une énigme cruciale afin de retrouver l'artéfact le plus puissant jamais existé, avant que les ténèbres ne s'abattent sur le monde. Cette enquête les entraînera à croiser le général Charette, Clémenceau, Mélusine et bien d'autres personnages mythiques et historiques, ainsi que des créatures légendaires de la Vendée.