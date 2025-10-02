Inscription
Tsundoku

Taiki Raito Pym

ActuaLitté
Vous accumulez plus de livres que vous ne pourrez jamais en lire ? Rassurez-vous, cette pratique a un nom : le tsundoku. Découvrez ce concept japonais qui vise à débarrasser les amoureux des livres de toute culpabilité ! Un rapide calcul suffit : les ouvrages qui peuplent nos bibliothèques sont bien trop nombreux pour être lus en une seule vie. Et pourtant nous ne cessons d'en acquérir de nouveaux. Au Japon, cette petite manie porte un nom : le tsundoku. Un art de vivre, presque une philosophie, qui déculpabilise les grands lecteurs et en dit long sur eux. Il n'est pas nécessaire de lire tous les volumes que nous possédons pour les aimer inconditionnellement. Leur seule présence nous accompagne, nous apaise, nous protège, nous inspire et nous définit. Les adeptes du tsundoku le savent : leur habitude fantaisiste revient à collectionner des promesses. Acheter un exemplaire, en recevoir un en cadeau, le toucher, le feuilleter, rêver à sa lecture sont autant de joyeux rituels, tout comme flâner en librairie, dresser des listes, former des piles à lire, se souvenir, relire... Au fil de ces pages légères et bienveillantes, ponctuées de tests, de conseils et de clins d'oeil aux lecteurs, les auteurs célèbrent avec tendresse la plus belle des folies : aimer les livres, les lire parfois... et les accumuler toujours.

Par Taiki Raito Pym
Chez Vuibert

|

Auteur

Taiki Raito Pym

Editeur

Vuibert

Genre

Littérature française

Tsundoku

Taiki Raito Pym

Paru le 02/10/2025

208 pages

Vuibert

16,90 €

9782311152135
