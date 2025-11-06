Inscription
#Essais

Nico - Qui a peur d'être dans le noir

Clementine Boulard, Antoine Giacomoni

Nico Icône du rock "Je ne lis pas de biographies, elles sont pleines de mensonges" a déclaré Nico. A 49 ans, quelques mois avant de s'éteindre, celle qui restera l'icône du Velvet Underground se débarrasse de Nico et redevient Christa Päffgen avec la ferme intention de raconter sa vie. Pourquoi tuer Nico alors que Nico est devenue ce qu'elle voulait être, tout à la fois une légende, une artiste d'avant-garde et une oeuvre à part entière ? C'est de ce curieux virage inachevé qu'est né Qui a peur d'être dans le noir, un éclairage de Nico sous le prisme de Christa, qui divague entre la femme et l'artiste, la mère et la créatrice. Une plongée intime au plus près de son oeuvre où l'on croise Jim Morrison, Lou Reed, Andy Warhol, Iggy Pop, Leonard Cohen, Philippe Garrel, Etienne Daho ou encore son ami cher le photographe Antoine Giacomoni, derrière de nombreux clichés rassemblés dans ce livre. Clémentine Boulard est journaliste. Après des débuts à Libération, elle collabore à plusieurs émissions culturelles pour Canal +, France 2 et Arte. Aujourd'hui réalisatrice pour Arte, elle fait en parallèle des documentaires pour France Culture. Qui a peur d'être dans le noir, est son premier livre.

Par Clementine Boulard, Antoine Giacomoni
Chez Le Boulon

|

Auteur

Clementine Boulard, Antoine Giacomoni

Editeur

Le Boulon

Genre

Rock

Nico - Qui a peur d'être dans le noir

Clementine Boulard

Paru le 06/11/2025

144 pages

Le Boulon

34,00 €

9782487270817
