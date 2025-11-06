Inscription
#Roman francophone

Le rendez-vous des âmes égarées

Ludivine Labbé

ActuaLitté
Deux femmes, deux époques : une même quête de liberté... mais à quel prix ? Alma est une jeune femme libre et indépendante. Elle revendique un quotidien sans attaches, fait de voyages au bout du monde et d'aventures sans lendemain. Mais un jour, un événement douloureux l'arrête dans sa course folle. Bouleversée, Alma décide d'embarquer pour un nouveau périple, à la recherche d'elle-même et de ses origines... Dans une vieille malle familiale, elle retrouve la trace de Margerita, l'une de ses aïeules. Fascinée par cette ancêtre qui vécut à Séville puis à Barcelone, Alma comprend que leurs destins sont intimement liés. Accompagnée par Youssef, humoriste de stand-up réfugié à Barcelone, la jeune femme tente de percer les secrets de Margerita et, ainsi, de lever le voile sur sa propre histoire. Un magnifique roman polyphonique qui nous parle de mémoire transgénérationnelle, de quête des origines, de schémas répétitifs et de la difficulté à trouver sa place. " Ce roman choral, à la fois puissant et sensible, nous entraîne dans une aventure émouvante, portée par des personnages inoubliables. " @mes_joly_lectures. " Une plume irrésistible qui aborde le sens des épreuves, le deuil, la perte, l'absence, la solitude, les non-dits et les silences. Avec cette urgence de comprendre les douleurs qui encombrent les générations, réconcilier les histoires, accepter les souffrances du passé pour mieux construire son avenir. " @celinelovereading " Ce roman est une ode à la féminité, à la liberté et au courage. Ludivine Labbé nous offre un voyage littéraire puissant et émouvant, où chaque détail [... ] contribue à une immersion totale. Un roman qui confirme le talent éclatant de l'écrivaine. " @leslecturesdepau " Plume brillante, pertinente, spontanée, tout à la fois réfléchie, profonde et emplie d'humanité. Une autrice à suivre de près. " @charlotteauxbooks

Le rendez-vous des âmes égarées

Ludivine Labbé

Paru le 06/11/2025

Eyrolles

8,40 €

