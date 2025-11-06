Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Dessiner et peindre les paysages

Juliette Plisson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à un paysage, les possibilités d'interprétation sont multiples. Les 24 exercices pratiques proposés dans ce livre constituent un parcours à la carte pour apprendre à lire et à représenter avec justesse et sensibilité tous les paysages, avec vos médiums de prédilection. Avancez selon votre expérience et les notions que vous souhaitez développer : décomposer une scène en formes simples, jouer avec les masses, les vides et les pleins, créer de la profondeur, construire des volumes grâce aux lignes, comprendre et associer les couleurs... De nombreux focus techniques illustrés d'exemples variés renforceront vos compétences pour aller plus loin encore dans l'art de dessiner et de peindre des paysages.

Par Juliette Plisson
Chez Eyrolles

|

Auteur

Juliette Plisson

Editeur

Eyrolles

Genre

Techniques artistiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dessiner et peindre les paysages par Juliette Plisson

Commenter ce livre

 

Dessiner et peindre les paysages

Juliette Plisson

Paru le 06/11/2025

160 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416018220
9782416018220
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.