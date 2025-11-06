Dessiner et peindre les paysages

Face à un paysage, les possibilités d'interprétation sont multiples. Les 24 exercices pratiques proposés dans ce livre constituent un parcours à la carte pour apprendre à lire et à représenter avec justesse et sensibilité tous les paysages, avec vos médiums de prédilection. Avancez selon votre expérience et les notions que vous souhaitez développer : décomposer une scène en formes simples, jouer avec les masses, les vides et les pleins, créer de la profondeur, construire des volumes grâce aux lignes, comprendre et associer les couleurs... De nombreux focus techniques illustrés d'exemples variés renforceront vos compétences pour aller plus loin encore dans l'art de dessiner et de peindre des paysages.