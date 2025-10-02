Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La Reine du labyrinthe

Camille Pascal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, sous la plume virtuose de Camille Pascal C'est l'histoire d'une reine qui a tout et d'une femme qui veut tout reconquérir. Portée par une audace aussi irrépressible que son besoin d'argent, Jeanne de La Motte-Valois échafaude une escroquerie stupéfiante visant Marie-Antoinette. Pour cela, elle l'imite, copie ses robes, contrefait son écriture, et donne à croire que Marie-Antoinette souhaiterait posséder ce collier légendaire serti de 650 diamants, resté sans acquéreur depuis la mort de Louis XV. La machination nécessite un pigeon. Jeanne jette son dévolu sur un homme, un grand seigneur banni de la Cour, qui rêve de retrouver les faveurs perdues de la Reine, le cardinal prince de Rohan. Pour l'embobiner, Jeanne joue de sa liberté sexuelle, de sa jeunesse, de son inventivité, et de son image. Une instagrammeuse avant l'heure. Le choc de ces deux femmes vire au séisme politique. Tel un double maléfique, Jeanne met au jour la face cachée de Marie-Antoinette, laquelle ne se contente pas de paraître mais cherche à tirer parti des luttes intestines à la Cour. Le complot contre la reine devient alors le complot détourné par la reine à son profit, en réalité pour son malheur. Cette affaire va précipiter la Révolution en révélant le pourrissement de la monarchie. Camille Pascal excelle à raconter cette histoire vraie dont il tire une lecture entièrement renouvelée et qui se dévore comme un thriller. Pour faire éclore les rebondissements de l'intrigue, son écriture est virtuose. Chaque page montre une reine enfermée dans un monde imaginaire et un système à bout de souffle d'où sourd la bascule de l'Histoire.

Par Camille Pascal
Chez Pocket

|

Auteur

Camille Pascal

Editeur

Pocket

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Reine du labyrinthe par Camille Pascal

Commenter ce livre

 

La Reine du labyrinthe

Camille Pascal

Paru le 02/10/2025

432 pages

Pocket

9,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348690
9782266348690
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.