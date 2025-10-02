La Reine du labyrinthe

L'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, sous la plume virtuose de Camille Pascal C'est l'histoire d'une reine qui a tout et d'une femme qui veut tout reconquérir. Portée par une audace aussi irrépressible que son besoin d'argent, Jeanne de La Motte-Valois échafaude une escroquerie stupéfiante visant Marie-Antoinette. Pour cela, elle l'imite, copie ses robes, contrefait son écriture, et donne à croire que Marie-Antoinette souhaiterait posséder ce collier légendaire serti de 650 diamants, resté sans acquéreur depuis la mort de Louis XV. La machination nécessite un pigeon. Jeanne jette son dévolu sur un homme, un grand seigneur banni de la Cour, qui rêve de retrouver les faveurs perdues de la Reine, le cardinal prince de Rohan. Pour l'embobiner, Jeanne joue de sa liberté sexuelle, de sa jeunesse, de son inventivité, et de son image. Une instagrammeuse avant l'heure. Le choc de ces deux femmes vire au séisme politique. Tel un double maléfique, Jeanne met au jour la face cachée de Marie-Antoinette, laquelle ne se contente pas de paraître mais cherche à tirer parti des luttes intestines à la Cour. Le complot contre la reine devient alors le complot détourné par la reine à son profit, en réalité pour son malheur. Cette affaire va précipiter la Révolution en révélant le pourrissement de la monarchie. Camille Pascal excelle à raconter cette histoire vraie dont il tire une lecture entièrement renouvelée et qui se dévore comme un thriller. Pour faire éclore les rebondissements de l'intrigue, son écriture est virtuose. Chaque page montre une reine enfermée dans un monde imaginaire et un système à bout de souffle d'où sourd la bascule de l'Histoire.