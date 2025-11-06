Pourquoi mourir, si je suis toujours vivant ?

Et si vous étiez toujours vivants, même après le dernier souffle ? Que se passe-t-il vraiment après la mort ? Que l'on y croie ou non, l'idée d'une autre vie fascine autant qu'elle dérange. Depuis plus de dix ans, David Sabat, médium, dialogue avec ceux qui ont franchi le grand passage. Dans ces pages, il vous partage leurs récits : leur arrivée dans l'au-delà, leur évolution, les lieux où ils se trouvent et la manière dont ils perçoivent encore notre monde. A travers ces témoignages bouleversants et ses propres expériences, vous apprendrez à poser un nouveau regard sur la mort... et donc sur la vie. Vous découvrirez quelles sont les étapes de la transition de l'âme, les signes et les contacts possibles ou encore la réincarnation. Vous comprendrez que pour changer de regard sur la mort, il faut changer de regard sur la vie. Plus qu'un livre, il s'agit d'une invitation au paradoxe pour entrelacer les deux mondes afin de les redéfinir. Véritable redécouverte de notre réalité, ce récit vous convie au voyage et à la transcendance de l'esprit.