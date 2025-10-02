Minuit à la charmante librairie

Carmen va tout donner pour sauver la librairie de ses rêves, et redonner un peu de magie à sa vie. Carmen a le moral dans les chaussettes. Pour éviter la faillite, la magnifique librairie où elle travaille est devenue le lieu de tournage d'un film de Noël complètement ringard et l'amour de sa vie vient de s'envoler à des milliers de kilomètres pour aller étudier un arbre dans la forêt amazonienne. L'esprit de Noël n'est décidément pas au rendez-vous... Mais lorsque le vieux propriétaire de la librairie avoue qu'il pense s'associer à un homme d'affaires un peu louche pour réaliser son rêve de voyage en Antarctique, la jeune femme met tout en oeuvre pour sauver la librairie. Avec l'aide des commerçants du quartier et de sa famille, Carmen pourrait bien réaliser son plus grand tour de magie !