Géopolitique de la santé

Le champ de la santé est depuis longtemps source de tensions scientifiques, diplomatiques et politiques entre les nations. La pandémie de Covid-19 nous a rappelé les rivalités de pouvoir à l'oeuvre : diplomatie du vaccin, fermeture des frontières, rapports de domination inter- et intra-étatiques, influence des fondations philanthropiques, etc. Comment des questions sanitaires deviennent-elles des enjeux géopolitiques ? Par quels processus les interrelations étatiques influencent-elles en retour la santé des populations ? Depuis plusieurs années, certains débats - obligations vaccinales, interruption volontaire de grossesse, etc. - traduisent des enjeux profonds de société et révèlent la pluralité des questionnements autour de la santé publique. Les ramifications dans ce domaine sont complexes et montrent combien santé et géopolitique sont étroitement imbriquées.