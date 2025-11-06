Cendrillon - Roman graphique

La réécriture la plus sombre du conte classique Cendrillon jamais imaginée, entre vos mains. Oserez-vous plonger dans ce Conte Interdit ? Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle. Deux soeurs vaniteuses qui torturent la petite Cendrine. Des " souris " inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire. Un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se confondent... Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez confronté aux tourments et à l'horreur pure du plus sombre des coeurs, celui d'une mère sans amour. Depuis les cendres naîtra une force sans égale, un esprit de vengeance destiné à étendre les ténèbres de la nuit...