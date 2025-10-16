Inscription
En ce moment :

Dans ma bibliothèque

Madleen Nuret

ActuaLitté
Si vous êtes un ou une book addict, voici le carnet idéal pour suivre vos aventures littéraires tout au long de l'année ! Dans ce carnet, vous retrouverez : - 100 fiches à remplir pour noter vos lectures. - Des listes thématiques : PAL, livres prêtés, coups de coeur, citations préférées... - De nombreux challenges pour varier les plaisirs et découvrir de nouvelles choses. - Des recommandations de livres : feel-good, thrillers, littérature classique, à lire à la plage ou au coin du feu... Ce carnet a été pensé avec trente grandes lectrices qui collaborent avec les éditions Leduc et Charleston. Au fil des pages, elles vous délivrent leurs meilleurs conseils pour accompagner votre passion. Grâce aux lectrices, vous aurez toujours un livre dans votre sac et une PAL démentielle !

Par Madleen Nuret
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Madleen Nuret

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Critique

Dans ma bibliothèque

Madleen Nuret

Paru le 16/10/2025

160 pages

Leduc.s éditions

12,90 €

9791028536121
© Notice établie par ORB
