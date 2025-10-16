Dans ma bibliothèque

Si vous êtes un ou une book addict, voici le carnet idéal pour suivre vos aventures littéraires tout au long de l'année ! Dans ce carnet, vous retrouverez : - 100 fiches à remplir pour noter vos lectures. - Des listes thématiques : PAL, livres prêtés, coups de coeur, citations préférées... - De nombreux challenges pour varier les plaisirs et découvrir de nouvelles choses. - Des recommandations de livres : feel-good, thrillers, littérature classique, à lire à la plage ou au coin du feu... Ce carnet a été pensé avec trente grandes lectrices qui collaborent avec les éditions Leduc et Charleston. Au fil des pages, elles vous délivrent leurs meilleurs conseils pour accompagner votre passion. Grâce aux lectrices, vous aurez toujours un livre dans votre sac et une PAL démentielle !