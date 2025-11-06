Découvrez le tome 2 de la saga évènement Shadow of Ghost ! Théa et Nate pensaient avoir survécu au pire. Ils avaient tort. La traque n'a jamais cessé. Pour retrouver celle qui a fait exploser leur monde, ils sont prêts à mettre le monde à feu et à sang. La véritable chasse aux fantômes du passé ne fait que commencer. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'obscurité, un ennemi insaisissable les guette : le serpent à deux têtes resserre son étreinte, prêt à les broyer. Alors que le danger gronde, Théa et Nate vont devoir faire des choix. Leur amour naissant peut-il survivre à une guerre qui consume tout sur son passage ? Il n'y a pas d'échappatoire au chaos. Entre vengeance, trahisons et secrets mortels, le clan Grimaldi et les amies de Théa s'apprêtent à tutoyer l'enfer. Mais n'oubliez pas que c'est au coeur des ténèbres que la lumière choisit de naître.