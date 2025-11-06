Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Shadow Of Ghost

K. R. Hopeking

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez le tome 2 de la saga évènement Shadow of Ghost ! Théa et Nate pensaient avoir survécu au pire. Ils avaient tort. La traque n'a jamais cessé. Pour retrouver celle qui a fait exploser leur monde, ils sont prêts à mettre le monde à feu et à sang. La véritable chasse aux fantômes du passé ne fait que commencer. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'obscurité, un ennemi insaisissable les guette : le serpent à deux têtes resserre son étreinte, prêt à les broyer. Alors que le danger gronde, Théa et Nate vont devoir faire des choix. Leur amour naissant peut-il survivre à une guerre qui consume tout sur son passage ? Il n'y a pas d'échappatoire au chaos. Entre vengeance, trahisons et secrets mortels, le clan Grimaldi et les amies de Théa s'apprêtent à tutoyer l'enfer. Mais n'oubliez pas que c'est au coeur des ténèbres que la lumière choisit de naître.

Par K. R. Hopeking
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

K. R. Hopeking

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shadow Of Ghost par K. R. Hopeking

Commenter ce livre

 

Shadow Of Ghost

K. R. Hopeking

Paru le 06/11/2025

380 pages

Editions Contre-Dires

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386900501
9782386900501
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.