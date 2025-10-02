Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Livre de Paix

Christine de Pizan, Joël Blanchard, Michel Quereuil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une réflexion politique saisissante par l'une des premières femmes de lettres française. Christine de Pizan est la première autrice dont la vie s'identifie à son destin d'écriture. Elle est née en Italie, à Venise, dans la seconde moitié du xive siècle, et le Livre de Paix (1412-1413) exprime émotions et passions dans une crise qui atteint alors son paroxysme, nourrie par la rébellion des princes de sang et les révoltes communales : la folie du roi Charles VI fait basculer le royaume dans un abîme d'incertitude, l'invasion anglaise entretient une guerre endémique, le grand schisme d'Occident ébranle les convictions religieuses. Après la publication du Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V , voici la première traduction en français moderne du Livre de Paix , témoin de l'engagement de Christine de Pizan dans le champ politique et porteur d'une profonde réforme de gouvernance. Au carrefour de différentes influences humanistes et spirituelles, l'oeuvre de Christine de Pizan trouve aujourd'hui des échos puissants. Ses prises de parole sont le témoignage éclatant d'une effervescence intellectuelle soutenue par celle qui, ouvrant aux femmes ce champ politique, est aussi la première féministe.

Par Christine de Pizan, Joël Blanchard, Michel Quereuil
Chez Pocket

|

Auteur

Christine de Pizan, Joël Blanchard, Michel Quereuil

Editeur

Pocket

Genre

Moyen Age - Critique littérair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Livre de Paix par Christine de Pizan, Joël Blanchard, Michel Quereuil

Commenter ce livre

 

Livre de Paix

Christine de Pizan trad. Joël Blanchard, Michel Quereuil

Paru le 02/10/2025

352 pages

Pocket

11,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266334303
9782266334303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.