Bowie @75

Martin Popoff, Aude Lemeunier

ActuaLitté
Retracer la vie et la carrière de la star du rock en 75 événements De son premier album éponyme en 1967 à Blackstar, sorti deux jours avant sa mort, David Bowie est considéré comme l'un des musiciens les plus influents des cinq dernières décennies. Le journaliste rock Martin Popoff propose de revivre la carrière et la vie de cette icône à travers 75 moments clés (de 1947 à 2016) : ses albums légendaires, ses performances, ses collaborations, en passant par sa vie personnelle et ses romances. Un bel hommage à l'un des artistes les plus influents et admirés de l'histoire du rock, au cours d'une année charnière. Bonus : dans une pochette glissée à l'intérieur du livre, retrouvez un poster de son concert mythique à Osaka et une photo inédite en noir et blanc.

Chez Leduc.s éditions

Paru le 16/10/2025

208 pages

19,90 €

