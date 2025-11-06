Juste une fille

" Nous sommes au même endroit, et pourtant mon frère me manque. " Frère et soeur aussi complices que complémentaires, Vanille et Kale entrent tous les deux cette année dans la même école d'ingénieur. Ce sera la plus belle époque de leur vie, se disent-ils : après la prépa, voici venu le temps des amitiés, des soirées, des études enrichissantes, des projets... Sauf que la réalité s'avère bien plus complexe que cela. Dès la rentrée, Vanille a l'impression d'être marginalisée à cause de son côté studieux, sa discipline sportive, son refus de boire de l'alcool... Son copain, avec qui elle est en relation longue distance, ne répond plus vraiment présent pour elle non plus. Mais le pire, c'est que Kale s'éloigne d'elle, attiré par les sirènes de la popularité, et obnubilé par son objectif : être élu au bureau des élèves pour sa deuxième année, afin de devenir quelqu'un qui compte dans l'école. Pour ça, il va lui falloir sympathiser avec les bonnes personnes, prendre les bonnes initiatives... et même se compromettre un peu au passage, et rogner sur ses convictions. Alors que les mois, les cours et leurs aspirations si différentes les éloignent petit à petit, le frère et la soeur vont pourtant être confrontés aux mêmes démons des études supérieures, en la personne de Raphaël. Sauront-ils retrouver le chemin de leur propre épanouissement... et de leur relation à tous les deux ?