Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Juste une fille

Elise Giraudau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Nous sommes au même endroit, et pourtant mon frère me manque. " Frère et soeur aussi complices que complémentaires, Vanille et Kale entrent tous les deux cette année dans la même école d'ingénieur. Ce sera la plus belle époque de leur vie, se disent-ils : après la prépa, voici venu le temps des amitiés, des soirées, des études enrichissantes, des projets... Sauf que la réalité s'avère bien plus complexe que cela. Dès la rentrée, Vanille a l'impression d'être marginalisée à cause de son côté studieux, sa discipline sportive, son refus de boire de l'alcool... Son copain, avec qui elle est en relation longue distance, ne répond plus vraiment présent pour elle non plus. Mais le pire, c'est que Kale s'éloigne d'elle, attiré par les sirènes de la popularité, et obnubilé par son objectif : être élu au bureau des élèves pour sa deuxième année, afin de devenir quelqu'un qui compte dans l'école. Pour ça, il va lui falloir sympathiser avec les bonnes personnes, prendre les bonnes initiatives... et même se compromettre un peu au passage, et rogner sur ses convictions. Alors que les mois, les cours et leurs aspirations si différentes les éloignent petit à petit, le frère et la soeur vont pourtant être confrontés aux mêmes démons des études supérieures, en la personne de Raphaël. Sauront-ils retrouver le chemin de leur propre épanouissement... et de leur relation à tous les deux ?

Par Elise Giraudau
Chez Solleyre

|

Auteur

Elise Giraudau

Editeur

Solleyre

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Juste une fille par Elise Giraudau

Commenter ce livre

 

Juste une fille

Elise Giraudau

Paru le 06/11/2025

376 pages

Solleyre

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386670060
9782386670060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.