La France sucrée en 150 recettes

Un tour de France en 100 recettes. Entre histoire, tradition et nouvelles tendances, un condensé de pop culture moderne. Du kouign-amann breton à la tropézienne varoise, des cannelés bordelais à la tarte au sucre du Nord, les plus grands chefs pâtissiers - Pierre Hermé, Nina Métayer, Claire Heitzler, Maxime Frédéric et bien d'autres - revisitent ces recettes iconiques avec leur touche unique. Tradition et créativité s'entremêlent pour une explosion de saveurs ! Un livre unique qui vous embarque pour une aventure sucrée à travers les plus belles créations pâtissières de nos régions, à la découverte de l'histoire, l'origine et les secrets de fabrication de chaque spécialité, leurs recettes classiques et leurs réinterprétations modernes. Fou de Pâtisserie, le média iconique de la pâtisserie française, invite les pâtissiers de la scène sucrée à partager leurs recettes emblématiques et leurs conseils clés à la découverte du monde fabuleux de la création pâtissière. Accompagnez-les dans cette formidable aventure qui s'écrit depuis des siècles avec une dynamique intacte.