Rollcube apero bluff

Simon Gabillaud

ActuaLitté
Découvrez 450 propositions insolites, faites passer le faux pour le vrai pour être le meilleur menteur de la soirée ! Avec nouvelle charte graphique Découvrez dans ce roll'cube un concept de jeu original pour des soirées décapantes en famille ou entre amis : - Prenez le paquet de 150 cartes avec sur chaque carte des anecdotes insolites, 2 vraies et 1 fausse. - Désignez un menteur qui va tenter de bluffer, les autres joueurs vont devoir deviner quelle est l'anecdote insolite fausse. - Le menteur va devoir lire les trois anecdotes sur la carte et faire croire que celle qui est fausse compte parmi les vraies. Il peut utiliser les informations fournies pour berner les autres joueurs ! - Les autres joueurs discutent pendant 30 secondes et désignent ensemble l'anecdote qu'ils pensent fausse. La décision doit être collégiale. - S'ils réussissent, ils gagnent, s'ils échouent, c'est le menteur qui remporte les points. Que le meilleur menteur gagne ! Les anecdotes sont réparties en 4 rubriques : science improbable, histoire abracadabrante, géographie déroutante, société extravagante Exemple de propositions Rubrique Science improbable Vrai Les êtres humains sont les seuls animaux qui rougissent. Nous sommes également les seuls animaux à ressentir de l'embarras, émotion compliquée qui requiert de comprendre les sentiments et opinions d'autrui. Vrai La grenouille des bois peut se retenir de faire pipi pendant presque 8 mois. Elle garde en elle l'urine afin de se maintenir en vie durant les périodes d'hibernation en Alaska. Faux Un chat peut ingérer jusqu'à 200 grammes de poils par jour en faisant sa toilette. Cela explique les nombreuses boules de poils qu'ils peuvent régurgiter.

Par Simon Gabillaud
Chez Solar

|

Auteur

Simon Gabillaud

Editeur

Solar

Genre

Jeux de société

Rollcube apero bluff

Simon Gabillaud

Paru le 02/10/2025

Solar

10,90 €

9782263192043
