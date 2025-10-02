Inscription
Les lieux mondiaux de l'histoire de France

Michel Winock, Olivier Wieviorka

Quand l'histoire de France s'écrit loin de ses frontières. Et si l'histoire de France ne s'était pas jouée qu'en France ? De Québec à Dakar, de Moscou à Marignan, de Phnom Penh au Caire, ce livre explore des lieux emblématiques situés hors de l'Hexagone qui ont marqué, incarné ou transformé notre mémoire nationale. Chaque lieu raconte un moment décisif : bataille, discours, rencontre ou drame. Mais il questionne aussi une mémoire partagée - ; parfois glorifiée, parfois contestée - ; entre la France et le pays concerné. Car ces lieux, bien qu'étrangers, sont devenus des points de fixation du récit national français. Ainsi, la bataille de Marignan, scène épique du XVIe siècle, s'impose comme un tournant de l'histoire militaire et politique de la France sous François Ier, marquant à jamais le royaume. A l'autre bout du monde, le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal résonne encore du fameux " Vive le Québec libre ! " lancé par Charles de Gaulle, tandis que la Statue de la Liberté, dressée fièrement sur le port de New York, symbolise encore la fragile amitié franco-américaine. Rassemblant une vingtaine de contributions et autant de rédacteurs prestigieux (de Thierry Lentz à Jean-Paul Kauffman), les deux figures majeures de l'histoire contemporaine que sont Olivier Wieviorka et Michel Winock nous font donc découvrir en 24 chapitres les lieux mondiaux de l'Histoire de France avec, pour seul et unique véhicule, le plaisir de la lecture. Chaque texte constitue une escale, et le tout un voyage passionnant autour du globe qui dessine et raconte la France vue d'ailleurs.

Michel Winock, Olivier Wieviorka
Librairie Académique Perrin

Auteur

Michel Winock, Olivier Wieviorka

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

Les lieux mondiaux de l'histoire de France

Michel Winock, Olivier Wieviorka

Paru le 02/10/2025

640 pages

Librairie Académique Perrin

22,00 €

9782262108601
