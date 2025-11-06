Inscription
#Essais

Together is enough

Noholita, Jenny Finklestein

Véritable expérience humaine, à vivre seule, en duo, entre amis, en famille ou avec toute personne avec qui vous vous sentez assez en confiance pour être vraie, ce coffret vous offre un espace sincère pour se dire, s'écouter et se comprendre. Comprenant 250 questions, réparties en trois niveaux de profondeur (soft, medium, deep), il vous permettra d'explorer vos pensées, vos émotions, vos valeurs et vos zones d'ombre. Ici, pas de gagnant ni de compétition : chaque carte est une clé pour vous révéler, créer du lien, (re)donner du sens à vos relations et enfin oser être vous-même.

Noholita, Jenny Finklestein
Chez Good mood dealer by Exergue

|

Auteur

Noholita, Jenny Finklestein

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Connaissance de soi

Together is enough

Noholita, Jenny Finklestein

Paru le 20/11/2025

Good mood dealer by Exergue

24,90 €

9782385781484
