Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Dolores

Philippe Djian

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'une collision entre un vieux break Volvo et une petite décapotable italienne au milieu des champs de tournesols. Un carambolage entre deux vies : celle de Greg, qui distrait ses inquiétudes de fils d'agriculteur endetté, ses complexes d'infirme et sa morosité boudeuse à coups de vinyles et de virées poker, et celle de Dolores, qui bataille dans sa villa dorée avec ses interrogations existentielles et ses problèmes de coeur. C'est que sa relation avec Marc-André, champion de handball hâbleur et volage, est orageuse. Mais sa mère, Rose, l'a prévenue : ce n'est pas une raison pour se fourvoyer avec un type précaire comme Greg, aussi séduisant soit-il. Surtout quand celui-ci vient de perdre son père dans des circonstances tragiques et tente tant bien que mal de s'occuper de sa mère, Meg, qui sombre dans la tristesse et l'alcool. Alors que le monde autour vacille, Greg et Dolores se cherchent, se repoussent et se retrouvent, indéfectiblement liés par les accidents de la vie et les cahots du désir.

Par Philippe Djian
Chez Julliard

|

Auteur

Philippe Djian

Editeur

Julliard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dolores par Philippe Djian

Commenter ce livre

 

Dolores

Philippe Djian

Paru le 02/10/2025

224 pages

Julliard

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782260056218
9782260056218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.