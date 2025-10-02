C'est l'histoire d'une collision entre un vieux break Volvo et une petite décapotable italienne au milieu des champs de tournesols. Un carambolage entre deux vies : celle de Greg, qui distrait ses inquiétudes de fils d'agriculteur endetté, ses complexes d'infirme et sa morosité boudeuse à coups de vinyles et de virées poker, et celle de Dolores, qui bataille dans sa villa dorée avec ses interrogations existentielles et ses problèmes de coeur. C'est que sa relation avec Marc-André, champion de handball hâbleur et volage, est orageuse. Mais sa mère, Rose, l'a prévenue : ce n'est pas une raison pour se fourvoyer avec un type précaire comme Greg, aussi séduisant soit-il. Surtout quand celui-ci vient de perdre son père dans des circonstances tragiques et tente tant bien que mal de s'occuper de sa mère, Meg, qui sombre dans la tristesse et l'alcool. Alors que le monde autour vacille, Greg et Dolores se cherchent, se repoussent et se retrouvent, indéfectiblement liés par les accidents de la vie et les cahots du désir.