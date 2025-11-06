Inscription
Mariage et sortilèges

Erin Sterling

Après Mon ex et autres malédictions et Un baiser maudit , découvrez le nouveau roman de l'auteure à succès Erin Sterling ! Bowen Penhallow a toujours été un solitaire, étudiant la magie noire et ancienne au sommet d'une montagne du Pays de Galles. C'est ce qu'il préfère. Mais lorsque son ami Colin - qui se trouve être un fantôme - lui demande d'assister à un mariage pour les fêtes de fin d'année dans un grand domaine au fin fond de la campagne galloise, Bowen accepte à contrecoeur. Tamsyn Bligh n'est pas une sorcière, mais elle gagne sa vie grâce à eux. Bowen est un client occasionnel - ainsi que la star de plusieurs des rêves les plus sales de Tamsyn - mais elle a côtoyé suffisamment de sorcières pour savoir qu'en tant qu'humaine, s'impliquer avec l'une d'entre elles n'est pas la meilleure des idées. Elle a réussi à se faire inviter au mariage sorcier du siècle dans l'espoir de de retrouver un artefact magique inestimable de la maison Tywyll. Mais, à cause d'un sort très puissant, Bowen et Tamsyn se retrouvent transportés dans le passé, à la fête de Yule de 1958. Ils ne vont pas avoir d'autre choix que de s'entraider pour revenir dans le présent...

Chez Good mood dealer by Exergue

Erin Sterling

Good mood dealer by Exergue

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Mariage et sortilèges

Erin Sterling

Paru le 06/11/2025

300 pages

Good mood dealer by Exergue

18,00 €

9782385781446
