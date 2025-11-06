Mariage et sortilèges

Après Mon ex et autres malédictions et Un baiser maudit , découvrez le nouveau roman de l'auteure à succès Erin Sterling ! Bowen Penhallow a toujours été un solitaire, étudiant la magie noire et ancienne au sommet d'une montagne du Pays de Galles. C'est ce qu'il préfère. Mais lorsque son ami Colin - qui se trouve être un fantôme - lui demande d'assister à un mariage pour les fêtes de fin d'année dans un grand domaine au fin fond de la campagne galloise, Bowen accepte à contrecoeur. Tamsyn Bligh n'est pas une sorcière, mais elle gagne sa vie grâce à eux. Bowen est un client occasionnel - ainsi que la star de plusieurs des rêves les plus sales de Tamsyn - mais elle a côtoyé suffisamment de sorcières pour savoir qu'en tant qu'humaine, s'impliquer avec l'une d'entre elles n'est pas la meilleure des idées. Elle a réussi à se faire inviter au mariage sorcier du siècle dans l'espoir de de retrouver un artefact magique inestimable de la maison Tywyll. Mais, à cause d'un sort très puissant, Bowen et Tamsyn se retrouvent transportés dans le passé, à la fête de Yule de 1958. Ils ne vont pas avoir d'autre choix que de s'entraider pour revenir dans le présent...