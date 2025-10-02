Inscription
#Essais

Instruments de paiement et de crédit

Antoine Touzain, Valerio Forti

ActuaLitté
Rendre accessible le droit des intruments de paiements et de crédit. Les instruments de paiement et de crédit se situent au confluent du droit des obligations et du droit bancaire . Grâce à l'approche pédagogique que cette collection autorise, l'ouvrage intéresse à la fois les étudiants, qui suivent en général un cours d'Instruments de crédit et de paiement" au niveau du master 1, et les professionnels qui, dans les cabinets d'affaires, dans les entreprises commerciales et dans les banques, sont confrontés quotidiennement à ces questions sans en être forcément des spécialistes. Par ailleurs, cet ouvrage nouvellement conçu a l'avantage de traiter avant tout des questions classiques, auxquelles se consacrent pour l'essentiel les ouvrages déjà proposés (chèque, carte bancaire...), sans pour autant négliger des questions nouvelles qui sont en train de transformer la matière (bitcoin, blockchain, crédit collaboratif...).

Par Antoine Touzain, Valerio Forti
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Antoine Touzain, Valerio Forti

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit bancaire

Instruments de paiement et de crédit

Antoine Touzain, Valerio Forti

Paru le 02/10/2025

Editions Dalloz

35,00 €

ActuaLitté
9782247241040
