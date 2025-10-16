Inscription
Réfléchissez et devenez riche

Napoleon Hill, Nelly Renault

ActuaLitté
Le livre de développement personnel le plus vendu de tous les temps désormais révisé et mis à jour pour le 21e siècle. "Réfléchissez et devenez riche", le classique de Napoleon Hill, publié en 1937 et vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, a créé de nombreux millionnaires et inspiré plus de réussites que tout autre livre de l'histoire. Surnommé le " Pionnier de toute la littérature motivationnelle ", c'est le premier ouvrage à avoir osé poser la question : " Qu'est-ce qui fait un gagnant ? ". Cette version 21e siècle propose le texte de l'édition originale, en plus d'intégrer, dans chaque chapitre, les commentaires et anecdotes de millionnaires et milliardaires contemporains tels que Bill Gates, Mary Kay Ash, Steve Jobs, Howard Schultz (Starbucks) et Sir John Templeton, entre autres. Ces parallèles modernes démontrent et rappellent que chacun des principes de Hill est toujours aussi pertinent aujourd'hui qu'à leur époque. Plus qu'un simple livre de croissance personnelle, "Réfléchissez et devenez riche : édition du 21e siècle" offre une philosophie éprouvée de la loi du succès tout en continuant de guider des générations vers le succès et l'accomplissement personnel. Cet ouvrage intemporel changera non seulement ce que vous pensez, mais aussi la manière dont vous pensez. Voici enfin disponible la version annotée et mise à jour, avec des exemples modernes qui prouvent que la philosophie de la réussite de Napoleon Hill est plus actuelle que jamais.

Par Napoleon Hill, Nelly Renault
Chez Un Monde Différent

|

Auteur

Napoleon Hill, Nelly Renault

Editeur

Un Monde Différent

Genre

Réussite personnelle

Réfléchissez et devenez riche

Napoleon Hill trad. Nelly Renault

Paru le 16/10/2025

336 pages

Un Monde Différent

24,00 €

