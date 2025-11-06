Inscription
#Polar

Ici s'arrête le monde

Barbara Abel

Le nouveau thriller psychologique de Barbara Abel. On croit toujours que le chaos est réservé aux autres. Jusqu'au jour où il frappe ici. Chez nous. Un samedi de septembre. Les courses, un anniversaire à préparer, les frictions ordinaires d'une famille recomposée. Puis, soudain, les explosions. Bruxelles bascule dans le noir. Pour survivre, Hélène, Raphaël et leurs enfants doivent quitter la ville dévastée. Avancer comme un clan. Pour échapper aux bombes, il faut rester unis. Mais quand les failles de chacun s'invitent au coeur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au-dehors. Avec sa maîtrise du suspense psychologique, Barbara Abel - pionnière du thriller domestique, traduite dans le monde entier et adaptée au cinéma jusqu'à Hollywood - signe un roman aussi haletant qu'intime où, face à l'effondrement, une vérité s'impose : ici s'arrête le monde... et commence ce qu'il reste d'humanité.

Par Barbara Abel
Chez Editions Récamier

|

Auteur

Barbara Abel

Editeur

Editions Récamier

Genre

Thrillers

Ici s'arrête le monde

Barbara Abel

Paru le 06/11/2025

352 pages

Editions Récamier

21,00 €

9782385772130
