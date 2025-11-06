Il y a bien des manières d'être brave. Fluette a grandi avec les histoires de Bravepatte, le plus grand guerrier du monde des souris. Depuis, elle rêve d'être comme lui : elle aussi veut vivre des aventures et affronter des ennemis. Mais impossible, dans son village où il ne se passe jamais rien ! Jusqu'au jour où surgissent des ombres qui se nourrissent de couleurs et de vie. Pour Fluette, c'est alors l'occasion de prouver qu'être courageux n'est pas une affaire de taille... Bonus exclusif : 2 marque-pages à découper !