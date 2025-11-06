Inscription
#Album jeunesse

Bravepatte

L M Wilkinson, Lavanya Naidu, Alix Houllier

ActuaLitté
Il y a bien des manières d'être brave. Fluette a grandi avec les histoires de Bravepatte, le plus grand guerrier du monde des souris. Depuis, elle rêve d'être comme lui : elle aussi veut vivre des aventures et affronter des ennemis. Mais impossible, dans son village où il ne se passe jamais rien ! Jusqu'au jour où surgissent des ombres qui se nourrissent de couleurs et de vie. Pour Fluette, c'est alors l'occasion de prouver qu'être courageux n'est pas une affaire de taille... Bonus exclusif : 2 marque-pages à découper !

Par L M Wilkinson, Lavanya Naidu, Alix Houllier
Chez Saxo

|

Auteur

L M Wilkinson, Lavanya Naidu, Alix Houllier

Editeur

Saxo

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Retrouver tous les articles sur Bravepatte par L M Wilkinson, Lavanya Naidu, Alix Houllier

Commenter ce livre

 

Bravepatte

L M Wilkinson, Lavanya Naidu trad. Alix Houllier

Paru le 06/11/2025

192 pages

Saxo

12,90 €

ActuaLitté
9782385701529
© Notice établie par ORB
