La hotte du Père Noël

Ouvre la grande hotte du père Noël pour découvrir tous les noms des cadeaux : plus de 60 mots nouveaux grâce à une thématique magique ! Ce livre pensé pour les touts-petits : à chaque page, ils sont invités à observer, à chercher, à trouver... Avec sa poignée facile à attraper, ce livre devient un vrai compagnon de tous les instants : glissé dans une poussette, emmené chez papi et mamie, ou installé dans un coin tranquille à la maison. Son format généreux encourage la manipulation, le jeu, la découverte - ; tout ce qui compte à cet âge-là. Et les illustrations tendres de Caroline Dall'Ava les accueillent avec douceur dans l'univers des livres. Attention, un petit lutin farceur se cache sur chaque page... il fait plein de bêtises, le vois-tu ?