Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Promis, juré

Isabelle Lagarrigue, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La convocation est arrivée par courrier, un jour comme un autre. "Jurés d'assises". Avec sa carrière d'architecte d'intérieur, son mari et ses deux enfants, Norma est l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. A 32 ans, Dylan s'efforce de rendre le monde meilleur, peutêtre parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday, pour ne pas rester seule chez elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, convoqués ensemble dans cette salle de tribunal, ils vont nouer un lien inattendu et unique. Et se faire la promesse de se dire toute la vérité, rien que la vérité. Promis, juré. Un roman choral percutant, dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants d'humanité. "Un roman fort, comme un miroir de la société. Une analyse juste et maîtrisée des rapports humains". Gaële Valery, Corse-Matin Diplômée de Neoma Business School Rouen et du TEC de Monterrey au Mexique, Isabelle Lagarrigue a travaillé dans l'univers de la communication pendant dix-sept ans avant de se consacrer à l'écriture en 2019. Elle est également l'autrice aux éditions Charleston de C'était un accident et Nos racines invisibles.

Par Isabelle Lagarrigue, Xxx
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Isabelle Lagarrigue, Xxx

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Promis, juré par Isabelle Lagarrigue, Xxx

Commenter ce livre

 

Promis, juré

Isabelle Lagarrigue, Xxx

Paru le 06/11/2025

304 pages

Charleston éditions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294816
9782385294816
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.