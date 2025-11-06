La convocation est arrivée par courrier, un jour comme un autre. "Jurés d'assises". Avec sa carrière d'architecte d'intérieur, son mari et ses deux enfants, Norma est l'incarnation même de la réussite sociale, en tout cas en apparence. A 32 ans, Dylan s'efforce de rendre le monde meilleur, peutêtre parce que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui. Martine, quant à elle, sillonne les routes en écoutant Johnny Hallyday, pour ne pas rester seule chez elle. Leurs chemins n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, convoqués ensemble dans cette salle de tribunal, ils vont nouer un lien inattendu et unique. Et se faire la promesse de se dire toute la vérité, rien que la vérité. Promis, juré. Un roman choral percutant, dans lequel Isabelle Lagarrigue confirme son talent pour créer des personnages bouleversants d'humanité. "Un roman fort, comme un miroir de la société. Une analyse juste et maîtrisée des rapports humains". Gaële Valery, Corse-Matin Diplômée de Neoma Business School Rouen et du TEC de Monterrey au Mexique, Isabelle Lagarrigue a travaillé dans l'univers de la communication pendant dix-sept ans avant de se consacrer à l'écriture en 2019. Elle est également l'autrice aux éditions Charleston de C'était un accident et Nos racines invisibles.