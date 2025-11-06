Inscription
#Essais

Rio de Janeiro En quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Toutes les clés pour découvrir Rio de Janeiro avec Lonely Planet. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Rio de Janeiro en quelques jours. Tous les sites majeurs décryptés : les plages d'Ipanema et de Copacabana, la colline du Pain de Sucre, le Lagoa Rodrigo de Freitas près du Jardin botanique (lac d'eau salée, lieux de balades et d'activités nautiques), le Corcovado avec la statue du Christ rédempteur, le centre et son musée d'Histoire, le fameux stade de Maracana... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et itinéraires thématiques Toutes les meilleures expériences pour vivre Rio de Janeiro selon ses envies : gastronomie, art, vie nocturne, carnaval, activités de plein air, avec des enfants... Des conseils pour voyager en famille, pour voyage responsable, pour se loger, pour manger, boire et sortir... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.

|

Auteur

Editeur

Genre

Brésil

Paru le 06/11/2025

160 pages

10,99 €

9782384927982
© Notice établie par ORB
