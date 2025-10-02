Inscription
Rat Island

Jo Nesbo, Céline Romand-Monnier

ActuaLitté
Cinq nouvelles signées du maître norvégien du thriller. Il est d'abord question de membres de l'élite qui attendent en haut d'un gratte-ciel l'arrivée d'un hélicoptère salvateur tandis que, à leurs pieds, les masses affamées luttent pour survivre dans des rues dévastées et sillonnées par des gangs de motards. Ensuite, d'un scientifique en quête de vie éternelle, de deux amis qui tombent amoureux de la même femme ou encore d'un fils qui visite la ferme de serpents tenue par son père. Pour finir, nous ferons connaissance avec un psychologue qui est aussi un tueur professionnel...

Rat Island

9782073126504
