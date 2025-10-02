Inscription
Rilke sans domicile fixe

Olympia Alberti

De Prague à Paris en passant par Berlin, Gottingen, Munich, Tolède, Venise, Moscou ou encore Saint-Pétersbourg, Rainer Maria Rilke (1875-1926) a voyagé toute sa vie. Il a habité tantôt des garnis, tantôt des châteaux - Haseldorf, Friedelhausen, Duino, Muzot... Mais ce sont les rues qui furent ses vraies maisons. Ce poète sans domicile fixe, Olympia Alberti nous invite à le suivre à travers ses errances favorites, à l'accompagner dans son obsession des demeures, des châteaux inventés, des maisons à rêver. Fuyait-il ainsi la lourde atmosphère de l'appartement familial de Prague et une mère oppressante ? ou bien la culpabilité de survivre à une soeur aînée morte prématurément ? Nomade à la recherche d'un lieu qui convienne à sa sensibilité, Rilke fut surtout une incarnation du poète sans patrie, qui n'a de terre que dans l'écriture, et d'amour que dans la passion que lui inspire une langue.

Par Olympia Alberti
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Olympia Alberti

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Biographies

Rilke sans domicile fixe

Olympia Alberti

Paru le 02/10/2025

160 pages

Editions Gallimard

7,00 €

9782073122810
