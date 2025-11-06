Préparez-vous au pire... Dans la petite ville de Désespoir, trois jeunes femmes ont été kidnappées. La police arrête un suspect. Surprise : son ADN correspond en tout point à celui de Jack l'Eventreur. Avant d'être interrogé, l'homme disparaît mystérieusement. Une seule personne semble en mesure de le retrouver : le Bourbon Kid, le tueur le plus impitoyable que la terre ait jamais porté. Pendant ce temps, une femme-robot ressemblant trait pour trait à Jasmine, l'ex-prostituée tueuse de démons, commet des vols à main armée dans toute la région. Appelés à la rescousse, les Dead Hunters, vénérable confrérie de chasseurs sanguinaires, entrent dans la danse. Toutes les pistes les conduisent bientôt vers le mystérieux strip-club d'une ville nommée Ténèbres, où plane l'ombre d'un revenant inattendu : Adolf Hitler himself ! On peut penser ce qu'on veut d'Anonyme, qu'il est immoral, dépravé, infréquentable, obscène, indécent, sans foi ni loi... Ce qui est sûr, c'est qu'il est le seul capable d'écrire un roman aussi déjanté et jubilatoire que Noir comme l'enfer ! A propos du Livre sans nom : " Un récit foisonnant, noir et pop à la fois, mutant et décalé, qui régénère le genre. " Les Inrockuptibles " Un cinéma littéraire où le gore et l'humour vont de pair. " Madame Figaro " Une écriture furieusement cinématographique... " ELLE " Cette bouffée délirante, sanglante et définitivement survoltée est déjà culte... " Le Point " Un ovni littéraire où l'originalité le dispute à la parodie. " Marianne " Joyeusement délirant. " Rolling Stone " Un univers improbable, à la Robert Rodriguez. " Le Monde des livres