Les nuits de l'underground

Marie-Claire Blais, Kev Lambert, Laura Vasquez

RomanHors office Printemps 2011 Informations génériques Titre : Les Nuits de l'UndergroundColl. : Boréal CompactAuteur(s) : Marie-Claire Blais Editeur : Editions du Boréal Date de MEV : 15 juillet 2011Format : 13 x 19 cm Prix : 11, 50 eurosNombre de pages : 320ISBN : 978-2-89052-374-6 Contenu du livre "Une étude de milieu comme il s'en fait peu dans notre littérature. Dans ce genre de roman, où la réflexion accompagne sans cesse l'événement, Les Nuits de l'Underground est un des meilleurs ouvrages de M. -C. Blais". Gilles Marcotte, Le Devoir L'auteur Marie-Claire Blais est né à Québec en 1939. Acclamée comme un des plus grands écrivains de sa génération, son ouvre est traversée à la fois par une violence et un lyrisme qui la rende authentique et exigeante. Sa prolifique carrière d'écrivain (plus de vingt romans) lui a valu de très nombreux prix, dont, le Médicis, le prix David, le Prix de l'Union latine, le Prix littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Elle a été plusieurs fois lauréate du Prix du Gouverneur général. 1

Par Marie-Claire Blais, Kev Lambert, Laura Vasquez
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marie-Claire Blais, Kev Lambert, Laura Vasquez

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Les nuits de l'underground

Marie-Claire Blais

Paru le 02/10/2025

288 pages

Editions Gallimard

13,90 €

9782073110343
