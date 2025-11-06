Le plus grand livre d'interprétation ésotérique de la Bible bénéficie d'une traduction et d'un appareil critique inédits. Le Livre du Zohar ou Livre de la Splendeur est l'ouvrage majeur de la Qabale hébraïque. Ses enseignements, que la tradition attribue au maître de la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yohay (IIe siècle), constituent la " Loi orale et secrète " donnée par Dieu à Moïse au mont Sinaï. Ecrit en araméen, le Zohar a été rédigé vers le XIIIe siècle. Il s'impose comme un des plus grands livres d'exégèse biblique. C'est un commentaire classique des Ecritures, axé sur des interprétations mystiques d'une profonde nouveauté et originalité. Le présent volume propose pour la première fois en français une anthologie de textes du corpus zoharique, traduits de l'araméen. Il suit les versets, les péricopes et les livres du Pentateuque, et en étudie des thèmes classiques : les personnages (Adam, Noé, Abraham, Sarah, Jacob, Moïse...), les événements (la Création du monde, le Déluge, la Tour de Babel, la vie des Patriarches, l'Exode et la sortie d'Egypte...), les commandements (le Shabbat, les fêtes juives, le mariage, la circoncision, les règles alimentaires...), les motifs (l'exil, le mal, la rédemption...). La force et la beauté du Zohar sont d'amplifier ces thèmes, offrant ainsi une richesse interprétative exceptionnelle.