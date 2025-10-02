Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Adieu Zanzibar

Abdulrazak Gurnah, Sylvette Gleize

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est une histoire sur nous tous, Farida et Amin, nos parents, Jamila. Elle dit que chaque histoire en contient beaucoup d'autres, et qu'elles ne nous appartiennent pas mais se confondent avec les aléas de notre époque, qu'elles s'emparent de nous et nous lient à jamais". Un matin de 1899, dans une petite ville côtière d'Afrique de l'Est, Hassanali se met en chemin pour la mosquée dont il est le muezzin. C'est alors qu'il croise la route d'un Anglais épuisé qui s'effondre à ses pieds. Il se lie bientôt avec cet homme, écrivain, voyageur et orientaliste. Malgré tout ce qui les sépare, l'étranger va tomber fou d'amour pour la soeur d'Hassanali. Cette passion interdite scellera le destin d'une lignée maudite sur plusieurs générations, jusqu'au Londres des années 1960.

Par Abdulrazak Gurnah, Sylvette Gleize
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Abdulrazak Gurnah, Sylvette Gleize

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adieu Zanzibar par Abdulrazak Gurnah, Sylvette Gleize

Commenter ce livre

 

Adieu Zanzibar

Abdulrazak Gurnah trad. Sylvette Gleize

Paru le 02/10/2025

432 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073086372
9782073086372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.