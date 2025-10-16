Les merveilles du monde antique

Partez à la découverte des civilisations fascinantes de l'Antiquité grâce à 8 scènes en 3D spectaculaires ! Explorez les merveilles architecturales et culturelles qui ont marqué l'histoire : des temples grecs au Colisée romain en passant par la cité de Pétra. De Machu Picchu à la Grande Muraille. A chaque page, une reconstitution impressionnante vous plonge au coeur d'un monde disparu, entre mythes, légendes et savoirs anciens. Des textes clairs et vivants accompagnent les illustrations pour faire revivre les grands peuples de l'histoire et les merveilles qu'ils ont laissées derrière eux.