Cosimo Ferri, auteur incontournable de la bande dessinée historique, grâce à ses albums sur la mythologie grecque, s’attaque à un nouveau héros : Le puissant Héraclès. La particularité des réalisations de l’artiste est de se baser sur une "mythologie fidèle", mariage entre son don de dessinateur, son talent de scénariste et ses études supérieures en Histoire et Histoire de l’Art. Héraclès est le fils illégitime du divin Zeus et de l’humaine Alcmène. Furieuse d’avoir été trompée, Héra, son épouse, retourne sa colère contre le fruit de cette union qu’elle décide d’éliminer en plaçant deux serpents dans son berceau. Mais l’enfant faisant preuve d’une force prématurée, réussit à les étrangler. Héra, folle de rage d’avoir vu son plan échouer, lui lance un sort : devenu adulte, la folie l’amènera à tuer sa femme et ses enfants. Pour expier ce crime, Héraclès reçoit du roi Eurysthée douze épreuves à accomplir : Les travaux d’Hercule. Une nouvelle épopée époustouflante en trois tomes !