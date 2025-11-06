Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Héraclès

Ferri Cosimo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cosimo Ferri, auteur incontournable de la bande dessinée historique, grâce à ses albums sur la mythologie grecque, s’attaque à un nouveau héros : Le puissant Héraclès. La particularité des réalisations de l’artiste est de se baser sur une "mythologie fidèle", mariage entre son don de dessinateur, son talent de scénariste et ses études supérieures en Histoire et Histoire de l’Art. Héraclès est le fils illégitime du divin Zeus et de l’humaine Alcmène. Furieuse d’avoir été trompée, Héra, son épouse, retourne sa colère contre le fruit de cette union qu’elle décide d’éliminer en plaçant deux serpents dans son berceau. Mais l’enfant faisant preuve d’une force prématurée, réussit à les étrangler. Héra, folle de rage d’avoir vu son plan échouer, lui lance un sort : devenu adulte, la folie l’amènera à tuer sa femme et ses enfants. Pour expier ce crime, Héraclès reçoit du roi Eurysthée douze épreuves à accomplir : Les travaux d’Hercule. Une nouvelle épopée époustouflante en trois tomes !

Par Ferri Cosimo
Chez Graph Zeppelin

|

Auteur

Ferri Cosimo

Editeur

Graph Zeppelin

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Héraclès par Ferri Cosimo

Commenter ce livre

 

Héraclès

Ferri Cosimo

Paru le 14/11/2025

48 pages

Graph Zeppelin

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380380392
9782380380392
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.