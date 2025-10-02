La nouvelle édition mise à jour et augmentée de l'emblématique collection de livres d'art pour enfants - désormais dans un unique ouvrage Après le succès des deux livres Le Musée de l'art pour les enfants blanc et jaune - adaptation pour un jeune public de l'incontournable Musée de l'art de Phaidon -, cette nouvelle édition mise à jour et augmentée propose une sélection des artistes présentés dans les précédents ouvrages et de nouvelles entrées plus contemporaines, écrites par Ferren Gibson. Cet ouvrage présente le travail de 60 artistes au travers de reproductions grand format de tableaux, photographies, sculptures, vidéos, lithographies, estampes et installations de toutes les époques et de tous les continents. Pour chaque artiste, une ou plusieurs oeuvres majeures et un texte riche et interactif sont présentés, afin d'éveiller la curiosité et de développer les connaissances des jeunes lecteurs.