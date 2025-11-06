Inscription
#Polar

ISIS, Les mystères dévoilés

Winona, Emka

Déesse magicienne, Isis n'a jamais cessé d'inspirer les artistes. Figure féminine d'une rare puissance et d'une incroyable douceur, elle fascine encore aujourd'hui. Son désir de justice et d'équilibre fait d'elle une figure éminemment d'actualité. Percer ses secrets au coeur d'un récit en bande dessinée fait de voyages et d'aventures, c'est plonger au coeur de l'imaginaire de l'Egypte antique et de cet Orient énigmatique empli de sensualité. Ce diptyque dévoile les mystères de la plus populaire des déesses du panthéon égyptien.

Par Winona, Emka
Chez Graph Zeppelin

|

Auteur

Winona, Emka

Editeur

Graph Zeppelin

Genre

Historique

ISIS, Les mystères dévoilés

Winona, Emka

Paru le 14/11/2025

48 pages

Graph Zeppelin

17,00 €

9782380380385
