L'affaire Crédit Suisse

Le 19 mars 2023, la Suisse apprenait avec stupeur le rachat de Crédit Suisse par UBS. Après des années d'une longue descente aux enfers, l'ancien fleuron bancaire se précipitait par désespoir dans les bras de son rival de toujours. Comment une banque vieille de 167 ans, qui a percé le tunnel du Gothard et développé l'industrie du pays, en est-elle arrivée là? ? Actualisée à la lumière des conclusions de la commission d'enquête parlementaire de décembre 2024, cette version poche explore non seulement les racines de la chute retentissante de Crédit Suisse, mais aussi les premières conséquences de son rachat par l'UBS. Mathilde Farine, journaliste au Temps, puis à la RTS, nous raconte comment la conquête de l'Amérique dans les années 1980 a insufflé une culture d'entreprise axée sur le profit à court terme et les investissements à risque pour aboutir, après de multiples scandales, à la faillite de l'une des plus grandes institutions bancaires de notre époque. Un ouvrage incontournable pour comprendre les dessous de cette crise financière majeure qui, de la chute d'un géant "? too big to fail ? ", verra naître un véritable monstre bancaire.