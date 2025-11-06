Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

I'm fine Tome 2

Gaëtan Gabriele, Mdeuxpoints, Thomas Brail

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une BD pour tous. tes les politico-sceptiques. Préfarce de Thomas Brail . Loi Duplomb, coupes budgétaires, affaiblissement du soutien aux énergies renouvelables, répression des militants... Toi aussi, t'as l'impression que chaque décision du gouvernement est une vanne ? Toi aussi, tu te dis que chaque discours c'est du greenwashing ? Toi aussi, tu te dis qu'ils ne pourront pas faire pire le lendemain, et qu'ils y arrivent ? Toi aussi, t'as l'impression que pour maintenir une planète viable, il faudrait faire l'inverse de ce qu'ils décident ? Rassure-toi... ce n'est pas une impression !! Rien que de janvier à juin 2025, le Réseau Action Climat a recensé plus de 43 reculs environnementaux. Il y a de quoi être politico-sceptique...

Par Gaëtan Gabriele, Mdeuxpoints, Thomas Brail
Chez Massot Editions

|

Auteur

Gaëtan Gabriele, Mdeuxpoints, Thomas Brail

Editeur

Massot Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I'm fine Tome 2 par Gaëtan Gabriele, Mdeuxpoints, Thomas Brail

Commenter ce livre

 

I'm fine Tome 2

Gaëtan Gabriele, Mdeuxpoints

Paru le 06/11/2025

128 pages

Massot Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380354942
9782380354942
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.