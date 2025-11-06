Une BD pour tous. tes les politico-sceptiques. Préfarce de Thomas Brail . Loi Duplomb, coupes budgétaires, affaiblissement du soutien aux énergies renouvelables, répression des militants... Toi aussi, t'as l'impression que chaque décision du gouvernement est une vanne ? Toi aussi, tu te dis que chaque discours c'est du greenwashing ? Toi aussi, tu te dis qu'ils ne pourront pas faire pire le lendemain, et qu'ils y arrivent ? Toi aussi, t'as l'impression que pour maintenir une planète viable, il faudrait faire l'inverse de ce qu'ils décident ? Rassure-toi... ce n'est pas une impression !! Rien que de janvier à juin 2025, le Réseau Action Climat a recensé plus de 43 reculs environnementaux. Il y a de quoi être politico-sceptique...