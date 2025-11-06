Inscription
#Essais

Cap sur vous !

Sophie Gourion

"S'épanouir au travail n'est pas un luxe, c'est un droit". Retrouver du sens, de la confiance, de l'ambition : au fil de leur parcours, nombreuses sont les femmes à en ressentir le besoin. Mais entre les doutes, les freins invisibles et la difficulté de tout concilier, pas facile de garder le cap. Parce que les plafonds de verre et les inégalités ne disparaissent pas avec de simples "Osez ! " , ce livre présente une méthode concrète, des outils accessibles et une déconstruction des schémas limitants pour libérer enfin votre potentiel. Sophie Gourion, consultante certifiée en gestion de carrière, propose un guide ancré dans la réalité de ce que vivent les femmes, tout en leur offrant une vision audacieuse et réaliste de l'avenir. Sa méthode inclut : Des introspections profondes pour découvrir vos valeurs, talents et aspirations. Des témoignages inspirants de femmes qui ont redéfini leur carrière, même face aux obstacles. Des exercices pratiques, des conseils de coachs spécialisées et des retours d'expérience concrets. Un jeu de cartes des "100 métiers" pour élargir vos perspectives et stimuler votre réflexion. Un guide sans condescendance ni injonction pour reprendre les rênes de votre parcours professionnel. Prête pour votre transformation ? Sophie Gourion a travaillé dix ans dans un grand groupe de cosmétiques avant de se consacrer à l'accompagnement des femmes et à l'écriture. Elle publie en 2019 le livre jeunesse à succès Les filles / Les garçons peuvent le faire... aussi ! (Gründ). Un temps conseillère au ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, elle agit aujourd'hui pour le développement des compétences au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Par Sophie Gourion
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Sophie Gourion

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Carrière et réussite

Cap sur vous !

Sophie Gourion

Paru le 06/11/2025

199 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

9782379354915
