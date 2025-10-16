Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'univers de Maxime Serebrakian

Michel Rosten

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Né en 1869, Maxime Serebrakian, fils d'un pneumologue du plusgrand hôpital de Constantinople et d'une secrétaire à l'ambassade de Russie, setrouve au coeur d'événements dont les principaux faits se déroulent aux quatrecoins du monde, mais plus particulièrement, dans l'empire ottoman, qui se meurtaprès cinq siècles d'hégémonie. Trois dirigeants du mouvement des Jeunes-Turcs(Talaat, Enver et Djamal), ont réussi un coup de force grâce auquel ils ontrenversé le sultan Abdülhamid II en 1908. Ils ont pris le pouvoir sur leBosphore et mettront, dès lors, tout en oeuvre pour forcer l'unité de "leur" monde à l'agonie. Ils organiseront (avec l'aide de Berlin), le premier génocidedu xxe siècle. Un génocide dont les Arméniens payeront les frais. Maxime Serebrakian, d'origine arménienne, suivra ce drame de loin. Mis au pianodès qu'il put monter sur un tabouret, il accompagna sa mère à Odessa (où il fitses études) au lendemain du divorce de ses parents. Une quinzaine d'années plustard, sa virtuosité lui vaudra de connaître les plus grandes scènes européennes, et bientôt celles des Etats-Unis : il y partit en tournée en compagnie d'unesoprano de grand talent, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le chaos que ce conflit provoquera dans le monde ne sera pas sans incidences surl'équilibre de sa famille. Son épouse ne pourra pas le rejoindre à New York : elle restera au pays et servira dans un hôpital installé dans la poche del'Yser, la seule région du territoire belge demeurée libre pendant toute ladurée du conflit. Son fils sera surpris par les hostilités à Saint-Pétersbourg, où il file un tendre amour. Son beau-fils, un journaliste, risquera sa vie endéfendant la cause arménienne à Paris. Quant à ses parents, ils seront pris dansle cataclysme provoqué par la politique nationaliste des Jeunes Turcs.

Par Michel Rosten
Chez Editions Samsa

|

Auteur

Michel Rosten

Editeur

Editions Samsa

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'univers de Maxime Serebrakian par Michel Rosten

Commenter ce livre

 

L'univers de Maxime Serebrakian

Michel Rosten

Paru le 23/10/2025

358 pages

Editions Samsa

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782875936042
9782875936042
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.