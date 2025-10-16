L'univers de Maxime Serebrakian

Né en 1869, Maxime Serebrakian, fils d'un pneumologue du plusgrand hôpital de Constantinople et d'une secrétaire à l'ambassade de Russie, setrouve au coeur d'événements dont les principaux faits se déroulent aux quatrecoins du monde, mais plus particulièrement, dans l'empire ottoman, qui se meurtaprès cinq siècles d'hégémonie. Trois dirigeants du mouvement des Jeunes-Turcs(Talaat, Enver et Djamal), ont réussi un coup de force grâce auquel ils ontrenversé le sultan Abdülhamid II en 1908. Ils ont pris le pouvoir sur leBosphore et mettront, dès lors, tout en oeuvre pour forcer l'unité de "leur" monde à l'agonie. Ils organiseront (avec l'aide de Berlin), le premier génocidedu xxe siècle. Un génocide dont les Arméniens payeront les frais. Maxime Serebrakian, d'origine arménienne, suivra ce drame de loin. Mis au pianodès qu'il put monter sur un tabouret, il accompagna sa mère à Odessa (où il fitses études) au lendemain du divorce de ses parents. Une quinzaine d'années plustard, sa virtuosité lui vaudra de connaître les plus grandes scènes européennes, et bientôt celles des Etats-Unis : il y partit en tournée en compagnie d'unesoprano de grand talent, à la veille de la Première Guerre mondiale. Le chaos que ce conflit provoquera dans le monde ne sera pas sans incidences surl'équilibre de sa famille. Son épouse ne pourra pas le rejoindre à New York : elle restera au pays et servira dans un hôpital installé dans la poche del'Yser, la seule région du territoire belge demeurée libre pendant toute ladurée du conflit. Son fils sera surpris par les hostilités à Saint-Pétersbourg, où il file un tendre amour. Son beau-fils, un journaliste, risquera sa vie endéfendant la cause arménienne à Paris. Quant à ses parents, ils seront pris dansle cataclysme provoqué par la politique nationaliste des Jeunes Turcs.