Mon petit extra terrestre

Un album émouvant et accessible qui parle autrement de l'autisme, avec tendresse et mystère. Léo, jeune "extra terrestre" lumineux, nous invite à repenser les formes de communication et à accueillir la différence comme un langage à part entière. Au 2600ème jour de sa naissance, Léo n'a toujours pas prononcé un seul mot. Sa maman dit de lui qu'il est son "petit extra terrestre". Lumineux et calme, comme les étoiles. Léo peint sans cesse des taches de couleurs, sans que l'on sache de quoi il s'agit. Un jour, lors d'une exposition de peinture, Léo s'échappe. Ses parents le retrouvent, endormi et serrant contre lui le dessin d'une tache de peinture brune. Alors, son papa comprend : Léo peint des taches de la couleur des robes de sa maman. Ses parents viennent de percevoir un premier message venu d'une galaxie lointaine...