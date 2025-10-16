Inscription
Une maison hantée et autres histoires

Virginia Woolf, Cécile A. Holdban

Recueil de 18 nouvelles écrites par Virginia Woolf, très peu connu, dont une seule traduction a été réalisée il y a presque quatre-vingts ans. Editions établie et traduite par Cécile A. Holdban. D'origine franco-hongroise, Cécile A. Holdban a écrit une quinzaine d'ouvrages de poèmes, récits, livres illustrés et publié autant de traductions d'auteurs hongrois ou anglo-saxons, tels Weöres, Karinthy ou Virginia Woolf. Elle est également peintre et illustratrice chez divers éditeurs, tient une chronique littéraire sur Aligre Fm, sur Remue.net et codirige la revue en ligne d'art et de littérature Ce qui reste. Derniers ouvrages publiés : Le songe de Dostoïevski, Arfuyen, 2025, Premières à éclairer la nuit, Arléa, 2024, Toutes ces choses qui font craquer la nuit, Exopotamie, 2023.

