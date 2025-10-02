Inscription
#Essais

Neurosciences et vente

Marc Fazio

ActuaLitté
On imagine souvent que la décision d'achat en entreprise repose sur des critères purement rationnels : le prix, la performance, le retour sur investissement... Mais les découvertes en neurosciences nous révèlent une autre réalité : ce sont nos émotions qui guident d'abord nos choix, bien avant toute analyse logique. Ce livre vous propose de transformer votre manière de vendre en exploitant une ressource encore trop peu mobilisée : l'intelligence émotionnelle. Vous y découvrirez comment identifier et activer les émotions clés de vos interlocuteurs pour créer une relation plus authentique et influencer positivement leurs décisions. Grâce à un équilibre entre théorie, outils pratiques et expériences vécues, l'auteur vous aide à révéler ce qui motive vraiment vos clients, à bâtir des propositions à fort impact, à répondre avec justesse aux appels d'offres et à conclure plus efficacement. Une nouvelle posture commerciale plus fine, plus humaine s'ouvre à vous. Et si le secret d'une vente B2B réussie résidait dans les émotions ?

Genre

Vente

Paru le 02/10/2025

165 pages

Gereso Editions

22,00 €

9791039710879
